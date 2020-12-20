Торжественное открытие главной елки Украины закончилось пожаром

Гирлянда на главной елке Киева загорелась во время церемонии открытия на Софийской площади. В ходе инцидента никто из присутствующих на мероприятии не пострадал.

Гирлянда на главной елке Киева загорелась во время церемонии открытия на Софийской площади. В ходе инцидента никто из присутствующих на мероприятии не пострадал.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что на праздничном мероприятии были использованы пиротехнические огни для одного из выступлений. Из-за пиротехники пламя перекинулось на гирлянду главной елки Украины.

Служащим удалось оперативно ликвидировать возгорание, использовав порошковый огнетушитель, как отмечает ГСЧС. Видео, снятое очевидцами, уже появилось в Сети и бурно обсуждается пользователями.