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0:47   20 Декабря 2020
Происшествия

Торжественное открытие главной елки Украины закончилось пожаром

Торжественное открытие главной елки Украины закончилось пожаром

Гирлянда на главной елке Киева загорелась во время церемонии открытия на Софийской площади. В ходе инцидента никто из присутствующих на мероприятии не пострадал.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что на праздничном мероприятии были использованы пиротехнические огни для одного из выступлений. Из-за пиротехники пламя перекинулось на гирлянду главной елки Украины.

Служащим удалось оперативно ликвидировать возгорание, использовав порошковый огнетушитель, как отмечает ГСЧС. Видео, снятое очевидцами, уже появилось в Сети и бурно обсуждается пользователями.

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#киев #возгорание #Главная елка Украины

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