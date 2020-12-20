Евросоюз раскритиковал новую книгу Обамы "Земля обетованная"

Экс-президент США Барак Обама в своей новой книге "Земля обетованная" нелестно высказался о Европейском союзе, указав на неразрешимые противоречия в его политике.

Экс-президент США Барак Обама в своей новой книге "Земля обетованная" нелестно высказался о Европейском союзе, указав на неразрешимые противоречия в его политике.

Издание Express считает, что бывший президент США "унизил" ЕС своей книгой. На фоне длительных споров стран-участниц блока в вопросе о фонде по восстановлению от последствий пандемии коронавируса, оценка их работы от Обамы может стать "убийственной".

"ЕС переживает, возможно, величайший кризис доверия в своей истории", – сообщает британский таблоид.

В своей книге Барак Обама указал, что долговой кризис Греции после 2008 года показал нерешенные противоречия, которые лежали в основе многолетнего проекта Европы, посвященного большой интеграции. Теперь последствия неоднократной финансовой помощи весомо ощущаются, пишет экс-президент.