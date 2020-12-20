Оперштаб Москвы сообщил о 77 умерших с COVID-19 за последние сутки

Общее число летальных исходов с COVID-19 в Москве составило 10 394 человека, заявили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Общее число летальных исходов с COVID-19 в Москве составило 10 394 человека, заявили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Все умершие за последние сутки пациенты московских больниц имели диагноз "пневмония" с подтвержденным результатом тестирования на новую коронавирусную инфекцию.

По официальным данным, за все время пандемии в Москве выявлено 728 637 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 562 953 пациента.