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0:02   20 Декабря 2020
Общество

Оперштаб Москвы сообщил о 77 умерших с COVID-19 за последние сутки

Оперштаб Москвы сообщил о 77 умерших с COVID-19 за последние сутки

Общее число летальных исходов с COVID-19 в Москве составило 10 394 человека, заявили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Все умершие за последние сутки пациенты московских больниц имели диагноз "пневмония" с подтвержденным результатом тестирования на новую коронавирусную инфекцию.

По официальным данным, за все время пандемии в Москве выявлено 728 637 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 562 953 пациента.

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#москва #коронавирус #оперштаб

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