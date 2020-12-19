Коммунист Рашкин устроил провокацию для критики избирательной системы

Члены КПРФ не попали в составы московских территориальных избирательных комиссий (ТИК) из-за ошибок в документах. Мосгоризбирком разрешил коммунистам внести исправления.

Члены КПРФ не попали в составы московских территориальных избирательных комиссий (ТИК) из-за ошибок в документах. Мосгоризбирком разрешил коммунистам внести исправления.

Компартия не предоставила результатов голосования за каждого из своих представителей, выдвинутых для работы в ТИКах. Без этих данных члены КПРФ не могут быть допущены в комиссии. Эту оплошность мог специально спланировать первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин, передает "ПолитЭксперт".

Коммунист известен своими либерально-оппозиционными взглядами и резкой критикой действующей власти. Рашкин признал, что в документации были допущены ошибки, но претензии Мосгоризбиркома — это "формальные придирки". Секретарь заявил, что просто так не оставит отказ КПРФ, хотя им уже и так позволили исправить недочеты и предоставить необходимые бумаги до 27 декабря.