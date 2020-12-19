Число зараженных COVID-19 в Турции превысило два миллиона человек

Министр здравоохранения республики Турции Фахреттин Коджа опубликовал новую статистику по распространению коронавирусной инфекции в стране.

Министр здравоохранения республики Турции Фахреттин Коджа опубликовал новую статистику по распространению коронавирусной инфекции в стране.

Согласно его данным, с момента начала пандемии заболело 2 004 285 граждан, а скончалось с COVID-19 — 17 851, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ведомство также отметило, что всего было проведено более 2,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки медцентры осуществили около 173 тыс. тестирований, среди которых 22 195 оказались положительными.

Ранее глава ведомства Фахреттин Коджа заявлял, что Турция достигла третьего пика в пандемии коронавируса.