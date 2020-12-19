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21:44   19 Декабря 2020
Общество

Глава Счетной палаты РФ Кудрин получил второй результат теста на COVID-19

Глава Счетной палаты РФ Кудрин получил второй результат теста на COVID-19

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что повторно получил отрицательный тест на коронавирус. Однако работать он продолжает из дома.

Информация о заболевании Кудрина COVID-19 появилась 2 декабря. На тот момент свое состояние он оценивал как удовлетворительное. Во время лечения экономист находился на самоизоляции. О своем выздоровлении он сообщил в социальных сетях.

"Вчера получил второй отрицательный тест. Но пока работаю дистанционно. Спасибо всем за добрые пожелания здоровья! Берегите себя!" — написал Кудрин в Twitter.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в России составляет 2 819 429, количество выздоровевших — 2 254 742.

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#кудрин #пандемия #коронавирус

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