Глава Счетной палаты РФ Кудрин получил второй результат теста на COVID-19

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что повторно получил отрицательный тест на коронавирус. Однако работать он продолжает из дома.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что повторно получил отрицательный тест на коронавирус. Однако работать он продолжает из дома.

Информация о заболевании Кудрина COVID-19 появилась 2 декабря. На тот момент свое состояние он оценивал как удовлетворительное. Во время лечения экономист находился на самоизоляции. О своем выздоровлении он сообщил в социальных сетях.

"Вчера получил второй отрицательный тест. Но пока работаю дистанционно. Спасибо всем за добрые пожелания здоровья! Берегите себя!" — написал Кудрин в Twitter.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в России составляет 2 819 429, количество выздоровевших — 2 254 742.