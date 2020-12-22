Украина рискует рассориться с другими странами из-за ареста кораблей в Крыму

Украинская прокуратура заочно арестовала 32 иностранных судна, заходивших в порты Крыма. Чем обернется решение для экипажей?

Украинская прокуратура заочно арестовала 32 иностранных судна, заходивших в порты Крыма. Об этом сообщила пресс-служба «прокуратуры Крыма и города Севастополь», расположенной в Херсоне.

Заход в порты Республики Крым украинская Фемида классифицирует как действия, «подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства». Это влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов.

Объясняется решение тем, что Киев «официально прекратил» функционирование всех портов на «оккупированной территории» Крыма и Севастополя еще в 2014 году, после присоединения их к России. Теперь несогласные с итогами референдума украинские власти запретили судоходство в автономии всему миру — причем в одностороннем порядке.

«Нарушают законодательство преимущественно суда под флагом России, иногда — Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество [с Украиной, — прим. ред.] на этом направлении», — сообщается на сайте прокуратуры.

Другие иностранные судна в Крым не заходят, уточняет пресс-служба. При этом ранее в портах автономии отмечались турецкие, греческие, немецкие, американские и польские корабли. Характерно, что еще в 2015 году количество судозаходов в крымские гавани увеличилось более чем вдвое: с 2002 до 4150, а наибольший процент заходов в порты Крыма выполняли судна украинских компаний, сообщали аналитики издания Lloyd's List Intelligence.

Опасность для россиян

Омывающее крымские берега море формально не относится к территориальным водам Украины, поэтому говорить о нарушении ее национальных интересов — некорректно. Любопытно, что вопрос о морских границах регулируется не только национальным законодательством, но и Международной конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года. Однако для российских, ливанских, сирийских и египетских моряков международно-правовые последствия минимальны, объясняет профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

«Любые споры и разногласия разрешаются в специальном, созданном ООН органе — Международном трибунале по морскому праву. В данном случае основания, на мой взгляд, малоубедительны, и вряд ли такая повестка устоит в трибунале», — рассказал профессор Лабин в комментарии «Политике Сегодня».

Тем не менее заочно арестованным украинской прокуратурой физическим лицам — капитанам и членам экипажей, судовладельцам, — лучше не посещать Украину, поскольку тогда арест рискует превратиться в очный. С поездками в другие страны тоже стоит быть осторожнее, особенно если «заранее арестованных» объявили в розыск по каналам Интерпола.

«Теоретически такая информация может попасть в Интерпол, но, на мой взгляд, это слабые основания, чтобы задерживать и экстрадировать. Но ничего нельзя исключать в современном мире. Потенциальная опасность есть, но относится к разряду экзотических», — говорит Лабин.

Если постоянные заочные аресты Украиной россиян уже вошли в норму, то арестовывать граждан других государств, с которыми у Киева еще не разорваны любые дипломатические отношения, не лучшая идея. Так что ливанцам, сирийцам и египтянам, бывавшим в портах Крыма, вряд ли грозят серьезные последствия.

«Мы видим пример попытки экстерриториального применения закона Украины, который скорее направлен на подогрев общественного мнения, нежели на какие-то конкретные результаты. Это может привести к какому-то дипломатическому скандалу, вряд ли кто-то решится так действовать, на мой взгляд», — отмечает профессор Лабин.

Заочные аресты

Практика заочных арестов все чаще применяется в украинской судебной практике, особенно во взаимоотношениях с Россией. Так, 17 ноября все та же «прокуратура Крыма», входящая в состав Генпрокуратуры Украины, ходатайствовала в суде о заочном аресте 44 российских пассажирских самолетов, летавших на полуостров. Просьба была удовлетворена.

«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 44 самолета-нарушителя, летавших в оккупированный Крым», — сообщала пресс-служба украинской прокуратуры.

Власти Украины «закрыли» воздушное пространство над Крымом сразу после прошедшего там в марте 2014 года референдума о присоединении к России. Несмотря на утрату контроля над полуостровом, было отдано распоряжение закрыть все аэропорты в республике. Теперь все авиакомпании, выполняющие рейсы в Крым, по мнению Киева, нарушают международные правила перелетов.

Несмотря на старания украинской прокуратуры, не всегда заочный арест удается провести через суд. Так, 18 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) попросила суд Киева заочно арестовать судей российского Конституционного суда из-за одобренного ими в 2014 году договоре о присоединении Крыма и Севастополя к РФ, но получила отказ. Причиной стало отсутствие доказательств того, что судьи КС РФ разыскиваются по каналам Интерпола. О последствиях заведенного на Украине дела для российских судей читайте в нашей статье.