В Тбилиси мужчина угрожает взорвать гранату в жилом доме

Правоохранители Грузии оцепили строение, находящееся в одном из густонаселенных районов Тбилиси, где злоумышленник обещает использовать поражающее устройство.

Правоохранители Грузии оцепили строение, находящееся в одном из густонаселенных районов Тбилиси, где злоумышленник обещает использовать поражающее устройство.

Сотрудники МВД приехали к месту происшествия на гражданских автомобилях, чтобы не создавать паники среди мирного населения. Также они запретили местным СМИ публиковать всю информацию о событии, чтобы не создавать дополнительные риски. По предварительной версии, причиной инцидента стал семейный конфликт. Выясняются все детали.