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21:01   19 Декабря 2020
Происшествия

В Тбилиси мужчина угрожает взорвать гранату в жилом доме

В Тбилиси мужчина угрожает взорвать гранату в жилом доме

Правоохранители Грузии оцепили строение, находящееся в одном из густонаселенных районов Тбилиси, где злоумышленник обещает использовать поражающее устройство.

Сотрудники МВД приехали к месту происшествия на гражданских автомобилях, чтобы не создавать паники среди мирного населения. Также они запретили местным СМИ публиковать всю информацию о событии, чтобы не создавать дополнительные риски. По предварительной версии, причиной инцидента стал семейный конфликт. Выясняются все детали.

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#грузия #мвд #тбилиси

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