Техэксперт Антипов считает, что Жвания опоздал с показаниями по делу MH17

Бывший украинский чиновник Давид Жвания опоздал с показаниями по делу о крушении малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH17, рассказал технический эксперт Юрий Антипов.

Бывший украинский чиновник Давид Жвания опоздал с показаниями по делу о крушении малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH17, рассказал технический эксперт Юрий Антипов.

Жвания, который когда-то был соратником экс-президента Украины Петра Порошенко, собирается обратится в суд Гааги, чтобы свидетельствовать против бывшего украинского лидера. Однако суд не предоставит ему слово, уверен Антипов.

Техэксперт напомнил, что авиакатастрофа произошла шесть лет назад, однако Жвания на протяжении всего расследования молчал. Сейчас его показания уже неактуальны, потому что Порошенко нет на скамье подсудимых, подчеркнул Антипов в беседе с "НьюИнформ".

"Ему (Давиду Жвании — Прим. ред.) надо было перед началом суда уже обозначить свою позицию, чтобы его допросили следователи, и этот материал бы вошел в дело", — сказал Юрий Антипов.

Также вызывает подозрения тот факт, что экс-соратник Порошенко решил заговорить сейчас.

"Возможно, у него дела пошли не очень хорошо или ему, предположим, угрожают. И он решил себя такими заявлениями обезопасить", — предположил техэксперт, рассуждая о мотивах бывшего чиновника.

Если суд оправдает подозреваемых, то возникнет дилемма, что делать дальше, говорит Антипов. Не исключено, что будет организовано новое расследование, но уже другими международными организациями – вот тогда показания Жвании вполне могут пригодиться, заключил эксперт.