США продолжат запугивать Европу санкциями из-за "Северного потока — 2"

США могут ввести санкции против европейских компаний, которые будут обеспечивать полноценную эксплуатацию "Северного потока — 2".

США могут ввести санкции против европейских компаний, которые будут обеспечивать полноценную эксплуатацию "Северного потока — 2".

Газопровод "Северный поток — 2" давно мешает США. Американцы предпринимают различные попытки остановить строительство, так как проект мешает Вашингтону на энергетическом рынке. Введенные санкции уже внесли коррективы в реализацию проекта, однако Россия нашла выход из ситуации, продолжив строительство газопровода.

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков считает, что РФ способна сама справиться с завершением строительства, однако США даже после завершения проекта вряд ли успокоятся. Не исключено, что американцы продолжат давить на Европу и запугивать ее. Будущие американские санкции могут коснуться подрядчиков и работников различных фирм, которые сотрудничали с проектом.