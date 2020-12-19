Ученые предупредили о возможной мегакатастрофе в США

Мегакатастрофа может поразить крупнейшие города в США. И в первую очередь это касается Калифорнии, в которой начнутся сильнейшие ливни.

Мегакатастрофа может поразить крупнейшие города в США. И в первую очередь это касается Калифорнии, в которой начнутся сильнейшие ливни.

В сезон дождей они столкнутся со штормами. Последствия стихии могут оказаться тяжелее, чем землетрясения и пожары, которые периодически случаются на западном побережье США, сообщает издание pronedra.ru.

Причина кроется в том, что дожди в Калифорнии могут не переставать идти целый месяц. Таким образом, волна высотой пять метров накроет американские города-мегаполисы. В первую очередь это касается Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. В результате катастрофы может произойти прорыв плотин, а сельское хозяйство этих районов понесет огромные убытки.