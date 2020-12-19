Президент США Трамп продолжит бороться с фальсификациями на выборах

Демократ Джо Байден проиграл выборы в некоторых колеблющихся штатах, считает действующий президент США Дональд Трамп.

Демократ Джо Байден проиграл выборы в некоторых колеблющихся штатах, считает действующий президент США Дональд Трамп.

Глава государства призвал республиканцев продолжить борьбу за результаты выборов, чтобы у него не украли победу.

"Он не выигрывал выборы. Он проиграл во всех шести колеблющихся штатах с большим отрывом. Потом они вбросили сотни тысяч голосов в каждом из них и были пойманы на этом", – написал Трамп в Twitter.

Он не признает результаты выборов, требуя пересчитать голоса в некоторых штатах. Юристы из его команды пытаются оспорить результаты в судах, но пока безрезультатно.