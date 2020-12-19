Пушков раскритиковал поведение журналиста BBC на пресс-конференции Путина

Журналисты не должны уходить с пресс-конференций президентов после того, как услышали ответ на свой вопрос.

Журналисты не должны уходить с пресс-конференций президентов после того, как услышали ответ на свой вопрос.

Так поведение журналиста BBC Стивена Розенберга прокомментировал член Совфеда России Алексей Пушков.

Многие восприняли уход Розенберга, как демонстративный. Он сам объяснил свое поведение тем, что поспешил передать коллегам полученную информацию.

По мнению Пушкова, уход с пресс-конференции выглядел некрасиво, поскольку ему дали возможность задать вопрос главе государства, президент вежливо с ним общался. Иностранные корреспонденты не должны себя так вести, считает сенатор.