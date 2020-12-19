Вассерман: США закрыли консульства в РФ ради разведки и силовых действий

Вашингтону пришлось выбирать между разведкой и дипломатией, рассказал Анатолий Вассерман.

Закрытие двух американских консульств во Владивостоке и Екатеринбурге означает, что Вашингтон отдал приоритет разведывательной деятельности своих шпионов в России перед дипломатическими связями, отмечает политолог и публицист Анатолий Вассерман. Вероятно, США планируют силовые действия, полагает эксперт.

19 декабря администрация президента США Дональда Трампа закрыла последние два оставшихся генконсульства США в России, сообщает Associated Press. На прошлой неделе Госдепартамент решил окончательно убрать консульство во Владивостоке и временно приостановить работу дипведомства на Урале.

Важно, что в 2018 году РФ закрыла американское генконсульство в Санкт-Петербурге после того, как власти США закрыли консульство РФ в Сиэтле из-за «дела Скрипалей». В ответ Россия также потребовала уровнять число работников дипведомств США в РФ с числом работников российских дипломатических представительств в США.

Не секрет, что в посольствах и консульствах заодно работают и разведчики: это общемировая практика, отмечает Вассерман. «Жизненная необходимость» для любого государства — иметь возможность получать сведения и о врагах, и о друзьях разными путями. Несмотря на немалое количество российских оборонных предприятий в Екатеринбурге и Владивостоке, все равно значительно больше «интересных сведений» для американской разведки концентрируется в Москве, говорит политолог.

«У СГА был неприятный выбор: им надо было либо сохранить работу консульств во всех регионах, при этом отказавшись от части сотрудников посольства в Москве, либо сократить работу консульств, но оставить почти неприкосновенным число сотрудников консульств. Рискну предположить, что интересами консульской службы пожертвовали ради укрепления возможностей разведки», — рассказал Вассерман в комментарии «Политике Сегодня».

Безусловно, в этом решении есть элемент враждебности. Теперь граждане РФ будут получать визы в США только в Москве и нигде более. Это не очень приятно и удобно, подчеркивает публицист. Но даже учитывая, что американцы крайне заинтересованы в том, чтобы россияне ездили в США, Вашингтон выбрал «спасти» свою разведку в России.

«По части туризма у нас есть варианты куда интересней, а вот им выгодно, чтобы туда ездило побольше наших людей — хотя бы потому, что так больше шансов кого-то завербовать в интересах той же разведки и устроить какую-нибудь провокацию. Вспомнить хотя бы арест Марии Бутиной, притянутый за уши», — рассуждает Вассерман.

Публицист считает, что россиянам вести бизнес с американцами очень сложно еще со времен президентства демократа Барака Обамы. Эта тенденция на охлаждение экономических, а не только политических отношений усугубится и после инаугурации Джозефа Байдена, бывшего вице-президента в администрации Обамы.

Будущее нового американского президента Вассерман оценивает не слишком позитивно: о том, почему демократа Байдена ждет в Белом доме «юридическая смерть», читайте в нашей статье.