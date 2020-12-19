Причиной трещины на МКС могло стать небрежное перемещение робота "Федора"

Трещина, вызвавшая утечку воздуха в модуле РФ "Звезда" на Международной космической станции, могла появиться при выгрузке и загрузке антропоморфного робота "Федора" в 2019 году.

Трещина, вызвавшая утечку воздуха в модуле РФ "Звезда" на Международной космической станции, могла появиться при выгрузке и загрузке антропоморфного робота "Федора" в 2019 году.

Такое предположение высказал член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. Небольшую утечку воздуха на МКС обнаружили в сентябре прошлого года. В этом октябре в промежуточной камере "Звезды" была найдена и временно заделана трещина длиной 4,5 см.

Специалисты пришли к выводу, что ее появление, скорее всего, не связано с усталостью металла корпуса камеры, жесткими стыковками кораблей с модулем или коррекциями орбиты станции с помощью двигателей "Звезды".

"Через промежуточную камеру в августе-сентябре 2019 года космонавты перемещали антропоморфного робота "Федора" из корабля "Союз МС-14" на станцию и обратно", — рассказал Хохлов в комментарии РИА Новости.

По его словам, автоматическая стыковка "Союза" с роботом к модулю "Поиск" не состоялась, так как на МКС не был подключен один из кабелей системы сближения "Курс". Космонавтам пришлось вручную стыковать корабль и модуль и затем буквально тащить "Федора" через узкую промежуточную камеру. При этом вполне могла появиться трещина, пояснил эксперт.