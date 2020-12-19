Французский мэр пригрозил Лондону войной из-за рыболовства

Ситуация между Лондоном и Евросоюзом (ЕС) может обостриться из-за доступа к британским рыболовным водам, заявил мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кювилье.

Ситуация между Лондоном и Евросоюзом (ЕС) может обостриться из-за доступа к британским рыболовным водам, заявил мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кювилье.

Политик пригрозил Великобритании "Фолклендской войной" из-за спора вокруг рыболовства с ЕС, пишет Express. Евросоюз настаивает на доступе рыболовецких судов к водам Британии, но Лондон не согласен и желает сохранить суверенитет.

Соединенное Королевство готово отправить четыре военных корабля для защиты своих вод. Мэр Кювилье считает, что подобная позиция Великобритании способна усугубить ситуацию. Французский политик поинтересовался у Лондона, хотят ли они "Фолклендскую войну у себя на пороге".