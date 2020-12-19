Капитан Дандыкин призвал Британию смириться с маневрами российского флота

ВМС Британии имеют более серьезные проблемы, чем появление российских кораблей в нейтральных водах вблизи Соединенного Королевства, заявил капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

ВМС Британии имеют более серьезные проблемы, чем появление российских кораблей в нейтральных водах вблизи Соединенного Королевства, заявил капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Глава Генштаба ВС Великобритании генерал Ник Картер пригрозил России устроить "игру мускулами на заднем дворе". Речь идет о возможных провокациях британских ВМС в Черном, Баренцевом и Балтийском морях. Такое заявление военачальник сделал после того, как российские корабли в сопровождении авиации прошли мимо территориальных вод островного государства. В беседе с изданием "ПолитРоссия" Дандыкин поделился мнением, что Лондону необходимо смириться с маневрами ВМФ РФ в нейтральных водах.

Военный эксперт напомнил, что Москва не устраивала истерику после действий британских кораблей в Черном море. Королевский флот также проводил полеты морской авиации и учения с украинскими военными в Черноморском регионе.

"А вот Черное море уже достаточно далеко от Великобритании. Там много узелков завязываются, там ясно видна русофобская политика. Англичане увеличивают там свою активность, особенно в этом году", — подчеркнул Дандыкин.

Капитан добавил, что походы ВМФ РФ в Атлантике продолжатся, поскольку Северный флот получит статус военного округа в январе следующего года. Кроме того, российские военные получат на вооружение два модернизированных крейсера — "Адмирал Нахимов" и "Адмирал Кузнецов". В свою очередь у ВМС Британии сейчас есть проблемы посерьезнее, указал Дандыкин. К примеру, недавно британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью 3,1 млрд фунтов стерлингов отправился на долгосрочный ремонт.