Дональд Трамп назвал Китай источником хакерской атаки

Средства массовой информации преувеличили масштабы хакерской атаки на США. Такое заявление сделал действующий американский президент Дональд Трамп.

Средства массовой информации преувеличили масштабы хакерской атаки на США. Такое заявление сделал действующий американский президент Дональд Трамп.

Покушение произошло на компьютерные системы правительства Штатов. Специалисты, по словам политика, сразу проинформировали его. Ситуация находится под контролем.

Трамп предположил, что за атакой может стоять Китай. Он сказал это в ответ на сообщения в СМИ, что за покушением якобы стояли российские хакеры.