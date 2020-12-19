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20:00   19 Декабря 2020
Политика

Дональд Трамп назвал Китай источником хакерской атаки

Дональд Трамп назвал Китай источником хакерской атаки

Средства массовой информации преувеличили масштабы хакерской атаки на США. Такое заявление сделал действующий американский президент Дональд Трамп.

Покушение произошло на компьютерные системы правительства Штатов. Специалисты, по словам политика, сразу проинформировали его. Ситуация находится под контролем.

Трамп предположил, что за атакой может стоять Китай. Он сказал это в ответ на сообщения в СМИ, что за покушением якобы стояли российские хакеры.

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#сша #китай #трамп #хакерская атака

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