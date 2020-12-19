Красовский не хочет знать причин отстранения Лобкова от эфиров на "Дожде"
Журналист Антон Красовский высказал свое мнение в отношении новости об отстранении ведущего Павла Лобкова от эфиров на телеканале "Дождь".
Как рассказал Красовский корреспонденту Федерального агентства новостей, он не вникает в причины отстранения Павла Лобкова от ведения телеэфиров. Более того, он не интересуется организацией и не смотрел ни одного ее эфира.
"Я даже не знаю, от какого эфира отстранили Павла Лобкова. Я ничего про это не знаю, я не интересуюсь организацией, в которой работает Павел Лобков, и никогда не смотрел ни одного эфира этой говняной организации", — сказал Красовский.
Главный редактор телеканала "Дождь" отстранил скандального ведущего от работы. Причиной стали вскрывшиеся факты домогательств Лобкова по отношению к стажерам и практикантам.