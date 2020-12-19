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20:00   19 Декабря 2020
Политика

Красовский не хочет знать причин отстранения Лобкова от эфиров на "Дожде"

Красовский не хочет знать причин отстранения Лобкова от эфиров на "Дожде"

Журналист Антон Красовский высказал свое мнение в отношении новости об отстранении ведущего Павла Лобкова от эфиров на телеканале "Дождь".

Как рассказал Красовский корреспонденту Федерального агентства новостей, он не вникает в причины отстранения Павла Лобкова от ведения телеэфиров. Более того, он не интересуется организацией и не смотрел ни одного ее эфира.

"Я даже не знаю, от какого эфира отстранили Павла Лобкова. Я ничего про это не знаю, я не интересуюсь организацией, в которой работает Павел Лобков, и никогда не смотрел ни одного эфира этой говняной организации", — сказал Красовский.

Главный редактор телеканала "Дождь" отстранил скандального ведущего от работы. Причиной стали вскрывшиеся факты домогательств Лобкова по отношению к стажерам и практикантам.

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