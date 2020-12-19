Эксперты рассказали, насколько вырастет плата за услуги ЖКХ в 2021 году

В России увеличат плату за жилищно-коммунальные услуги. С 1 января следующего года в среднем по стране тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 4–5%.

В России увеличат плату за жилищно-коммунальные услуги. С 1 января следующего года в среднем по стране тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 4–5%.

С 1 июля в среднем по стране на 4% увеличатся тарифы на вывоз мусора, электроэнергию, водоотведение, водоснабжение и отопление. Тариф на газ вырастет несколько меньше — в среднем на 3%. Новые правила поставок голубого топлива начнут действовать в первый день года.

Какими будут средние тарифы по России, сообщил гендиректор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко. Отдельные регионы России имеют право устанавливать собственные тарифы. По мнению эксперта, диапазон составит 3,4% до 6,4%.

В этом году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в отдельных субъектах страны увеличились с 2,5% до 6,5%. В Москве максимальное повышение тарифов на ЖКУ составит 4,6%. Наименьший рост будет в Мурманской области — 3,2%, максимальный в Чеченской Республике — 6,5%.