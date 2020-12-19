Новый вид коронавируса в Британии оказался более заразным

Премьер-министр Великобритании объявил о введении в столице максимального уровня ограничений из-за нового варианта коронавируса.

Премьер-министр Великобритании объявил о введении в столице максимального уровня ограничений из-за нового варианта коронавируса.

Британские ученые обнаружили мутацию вируса. Новый штамм коронавируса оказался более заразен. В стране уже зафиксированы случаи заболевания новым вариантом COVID-19. Местные врачи отмечают, что летальность "новой" инфекции ненамного выше коронавируса, который в настоящий момент охватил весь мир.

Власти приняли решение ужесточить меры, чтобы не допустить распространение вируса. Об этом сообщил премьер-министр страны. В настоящее время ограничения максимального уровня были введены только в Лондоне и на юго-востоке Англии. Граждан просят соблюдать все меры профилактики заболевания и не покидать свои дома без необходимости.