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19:18   19 Декабря 2020
Политика

Число жителей Великобритании с коронавирусом превысило 2 млн

Число жителей Великобритании с коронавирусом превысило 2 млн

Количество британских граждан, заболевших коронавирусной инфекцией, превысило 2 млн человек. Об этом сообщили в правительстве страны.

В Британии сейчас распространяется новый штамм COVID-19. За одну неделю количество инфицированных в стране увеличилось более, чем на 40%. Британские средства массовой информации предполагают, что в ближайшее время правительство может ввести в государстве карантин, и это уже будет в третий раз.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#британия #карантин #коронавирус

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