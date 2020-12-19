Число жителей Великобритании с коронавирусом превысило 2 млн

Количество британских граждан, заболевших коронавирусной инфекцией, превысило 2 млн человек. Об этом сообщили в правительстве страны.

Количество британских граждан, заболевших коронавирусной инфекцией, превысило 2 млн человек. Об этом сообщили в правительстве страны.

В Британии сейчас распространяется новый штамм COVID-19. За одну неделю количество инфицированных в стране увеличилось более, чем на 40%. Британские средства массовой информации предполагают, что в ближайшее время правительство может ввести в государстве карантин, и это уже будет в третий раз.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.