Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:57   19 Декабря 2020
Политика

Политолог Молчанов указал на упущенную возможность Киева решить ситуацию в Донбассе

Политолог Молчанов указал на упущенную возможность Киева решить ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский будет придерживаться политики своего предшественника Петра Порошенко, заявил украинский политолог Кирилл Молчанов.

Эксперт напомнил, что Зеленский желал провести переговоры с Россией, однако после саммита "в нормандском формате" ничего не изменилось. Киев не намерен выполнять Минские соглашения и не может официально от них отказаться.

Зеленский полностью упустил возможность урегулировать ситуацию в Донбассе. По словам Молчанова, Москва окончательно определилась с политикой действующего президента Украины. Кремль ждет смены власти в Киеве, чтобы продолжить переговоры со следующим президентом, заключил политолог в интервью изданию "Украина.ру".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #минские соглашения #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров