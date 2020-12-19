Политолог Молчанов указал на упущенную возможность Киева решить ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский будет придерживаться политики своего предшественника Петра Порошенко, заявил украинский политолог Кирилл Молчанов.

Президент Украины Владимир Зеленский будет придерживаться политики своего предшественника Петра Порошенко, заявил украинский политолог Кирилл Молчанов.

Эксперт напомнил, что Зеленский желал провести переговоры с Россией, однако после саммита "в нормандском формате" ничего не изменилось. Киев не намерен выполнять Минские соглашения и не может официально от них отказаться.

Зеленский полностью упустил возможность урегулировать ситуацию в Донбассе. По словам Молчанова, Москва окончательно определилась с политикой действующего президента Украины. Кремль ждет смены власти в Киеве, чтобы продолжить переговоры со следующим президентом, заключил политолог в интервью изданию "Украина.ру".