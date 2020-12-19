Путин исполнил заветное желание 10-летнего мальчика из Тульской области

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика из Тульской области, который мечтал обнять панду.

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика из Тульской области, который мечтал обнять панду.

Глава государства традиционно принял участие в акции "Елка желаний" и исполнил желание тяжелобольного ребенка, сообщает пресс-служба всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Ребенок вместе с семьей приехал в Москву, где ему устроили встречу с пандой в столичном зоопарке. Сотрудники зоопарка также провели экскурсию, рассказали, как устроена жизнь животных. Гостя пропустили в специальную зону, где проводится тренинг больших панд.

"Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость", — признался ребенок.

Во время визита в зоопарк мальчику позвонил Владимир Путин, и они пообщались. В конце экскурсии ребенку подарили игрушечную панду.