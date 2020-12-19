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18:46   19 Декабря 2020
Политика

Путин исполнил заветное желание 10-летнего мальчика из Тульской области

Путин исполнил заветное желание 10-летнего мальчика из Тульской области

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика из Тульской области, который мечтал обнять панду.

Глава государства традиционно принял участие в акции "Елка желаний" и исполнил желание тяжелобольного ребенка, сообщает пресс-служба всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Ребенок вместе с семьей приехал в Москву, где ему устроили встречу с пандой в столичном зоопарке. Сотрудники зоопарка также провели экскурсию, рассказали, как устроена жизнь животных. Гостя пропустили в специальную зону, где проводится тренинг больших панд.

"Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость", — признался ребенок.

Во время визита в зоопарк мальчику позвонил Владимир Путин, и они пообщались. В конце экскурсии ребенку подарили игрушечную панду.

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#россия #дети #путин

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