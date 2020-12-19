Эксперт оценила озвученные Путиным сроки выхода из коронакризиса

Замруководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова проанализировала слова президента Владимира Путина о сроках выхода из текущей ситуации с коронавирусом.

Замруководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова проанализировала слова президента Владимира Путина о сроках выхода из текущей ситуации с коронавирусом.

Сроки выхода из мировой рецессии были озвучены президентом в рамках прямой линии. По словам Путина, уже во второй половине следующего года экономика сможет восстановиться и демонстрировать докризисные показатели эффективности. Такой прогноз соответствует заявлениям аналитиков Всемирной организации здравоохранения, сообщила эксперт в беседе в материале "Прайм".

Россия располагает достаточными объемами средств для компенсации выпадающих прибылей. Деньги в Фонде национального благосостояния смогут обеспечить исполнение всех обязательств даже в том случае, если стоимость нефти вновь окажется ниже 42 долларов. Главным событием прямой линии, по мнению Мильчаковой, стало утверждение о готовности властей и впредь следовать прежней стратегии развития государства.