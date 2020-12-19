Ливийский депутат обвинил "Братьев-мусульман" в саботаже политического диалога

Делегаты запрещенной в России террористической организации "Братья-мусульмане" пытаются сорвать процесс политического урегулирования в Ливии.

Делегаты запрещенной в России террористической организации "Братья-мусульмане" пытаются сорвать процесс политического урегулирования в Ливии.

По словам депутата Палаты представителей Ливии Али Тикбали, джихадисты умышленно затягивают переговорный процесс, чтобы предоставить Турции время для увеличения военного потенциала в североафриканской республике, передает Федеральное агентство новостей.

При этом Анкара продолжает поддерживать нелегитимное Правительство национального согласия, перебрасывая в Ливию иностранных наемников, военную технику и боеприпасы. Так, недавно на авиабазу Аль-Ватыя в Ливии были переброшены многофункциональные истребители четвертого поколения F-16, что нарушает оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН.