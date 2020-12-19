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18:27   19 Декабря 2020
Армия

Ливийский депутат обвинил "Братьев-мусульман" в саботаже политического диалога

Ливийский депутат обвинил "Братьев-мусульман" в саботаже политического диалога

Делегаты запрещенной в России террористической организации "Братья-мусульмане" пытаются сорвать процесс политического урегулирования в Ливии.

По словам депутата Палаты представителей Ливии Али Тикбали, джихадисты умышленно затягивают переговорный процесс, чтобы предоставить Турции время для увеличения военного потенциала в североафриканской республике, передает Федеральное агентство новостей.

При этом Анкара продолжает поддерживать нелегитимное Правительство национального согласия, перебрасывая в Ливию иностранных наемников, военную технику и боеприпасы. Так, недавно на авиабазу Аль-Ватыя в Ливии были переброшены многофункциональные истребители четвертого поколения F-16, что нарушает оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН.

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#турция #ливия #братья мусульмане

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