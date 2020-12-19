Молохов рассказал Киеву о негативных последствиях работы с Турцией

Работа киевских властей с Турцией по крымскому вопросу может иметь негативные последствия для Украины. Об этом заявил представитель Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Работа киевских властей с Турцией по крымскому вопросу может иметь негативные последствия для Украины. Об этом заявил представитель Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

По словам Молохова, заигрывания Киева с Турцией могут обернуться для Украины плачевно. Незалежная не интересует Анкару, в качестве сильного и независимого государства. Турции нужна безвольная страна для реализации своих геополитических интересов, заключил Молохов РИА Новости.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым. Также Анкара заявила о готовности помочь в создании "крымской платформы".