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18:13   19 Декабря 2020
Политика

Член Совфеда РФ Цеков порекомендовал Помпео искать врагов в США

Член Совфеда РФ Цеков порекомендовал Помпео искать врагов в США

Враги США находятся внутри самой страны. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.

Недавно государственный секретарь Америки Майк Помпео заявил, что Россия находится в списках врагов Вашингтона. Цеков ответил, что главная опасность для Штатов кроется в их политической элите. Именно ее представители подрывают внутренние устои американского общества и рушат отношения с другими странами, включая Россию.

Помпео отметил в беседе с корреспондентом RT, что подобные заявления только дискредитируют Америку. Он надеется, что скоро представители политической сферы США созреют до того, что не допускать подобных высказываний.

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#сша #цеков #помпео

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