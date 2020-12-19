Член Совфеда РФ Цеков порекомендовал Помпео искать врагов в США

Враги США находятся внутри самой страны. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.

Враги США находятся внутри самой страны. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.

Недавно государственный секретарь Америки Майк Помпео заявил, что Россия находится в списках врагов Вашингтона. Цеков ответил, что главная опасность для Штатов кроется в их политической элите. Именно ее представители подрывают внутренние устои американского общества и рушат отношения с другими странами, включая Россию.

Помпео отметил в беседе с корреспондентом RT, что подобные заявления только дискредитируют Америку. Он надеется, что скоро представители политической сферы США созреют до того, что не допускать подобных высказываний.