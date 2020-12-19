Президент Сербии раскритиковал политиков БиГ за отказ от встречи с Лавровым

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал двух членов президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) за то, что они отказались от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал двух членов президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) за то, что они отказались от встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, довольно оскорбительно не принять гостя должным образом. Вучич также назвал политиков БиГ, отказавшихся от встречи с Лавровым, "героями на один день".

"А что вы будете делать завтра?", — поинтересовался президент Сербии, комментируя ситуацию.

Сербский лидер подчеркнул, что любые переговоры всегда важнее, чем бегство от встречи. Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины не стали встречаться с главой МИД РФ из-за позиции российского министра по Дейтонским соглашениям.