Актер Стивен Сигал встретит Новый год в России из-за пандемии коронавируса

Актер, кинорежиссер Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, но новогодние праздники всегда встречал с семьей в США. В этом году он отметит праздник далеко от дома.

Актер, кинорежиссер Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, но новогодние праздники всегда встречал с семьей в США. В этом году он отметит праздник далеко от дома.

Агент Стивена Сигала Анар Рейбанд рассказал, что в этом году американский актер будет встречать Рождество и Новый год в России. Связано это с пандемией коронавируса, из-за которой пока невозможно попасть в США. Обычно Сигал проводил праздники в кругу большой семьи, но 2021 год будет встречать в тесном кругу.

"В этом году невозможно будет всем собраться. Обычно они (Сигал с семью детьми и другими родственниками. — Прим. ред.) собирались в США, но в этом году будет отмечать в России. И Новый год, естественно, пройдет совсем в узком кругу семьи. И в режиме онлайн, само собой", — рассказал агент актера в беседе с Федеральным агентством новостей.

Собеседник редакции подчеркнул, что это совсем не означает, что около полуночи 31 декабря Стивен Сигал и его близкие созвонятся через Сеть и будут любоваться друг другом. Сигал свяжется с семьей немного раньше, затем после наступления 2021 года.