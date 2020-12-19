Рустам Солнцев рассказал об истинных причинах закрытия «Дом-2»

Экс-участник культового телепроекта «Дом-2» считает, что реалити-шоу закрывается по политическим причинам.

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Рустам Калганов (Солнцев) считает, что реалити-шоу закрывается в том числе по политическим мотивам.

Он предполагает, что причиной снятия «Дома-2» с эфира действительно мог стать конфликт руководства проекта с Администрацией президента и Роскомнадзором — ранее об этом сообщило издание Baza.

«Может ли такое быть, что "Дом-2" закрыли из-за этого? Да, вполне себе возможно. Тем более, что тут все совпало: и недовольство [Роскомнадзора — прим. ред.], и заявление Владимира Путина несколько дней назад о том, что грязь надо бы прекращать показывать по ТВ в таком количестве, в котором она есть», — рассказал Солнцев корреспонденту «Политики Сегодня».

Политический мотив

Совпадение ли, но за неделю до известия об окончании телепроекта президент России заявил, что его периодически «берет оторопь» от того, что он видит в эфире российских телеканалов. Журналисты попросили его оценить отечественные телепередачи, в которых все чаще главной темой становится «ранняя беременность школьниц» (вероятно, речь шла о высокорейтинговой программе «Беременна в 16» производства телеканала «Ю»). Путин ответил, что редко тратит время на просмотр телевидения. И, судя по всему, крайне не одобряет подобный контент.

«Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять», — заявил президент.

Помимо «конфликта с Администрацией президента» журналисты связывают стремительное сворачивание реалити-шоу, транслируемого на канале «ТНТ» вот уже 16 лет, с назначением экс-главы Роскомнадзора Александра Жарова на должность гендиректора компании «Газпром-Медиа Холдинг» в марте 2020 года. Этому холдингу, в числе прочих активов, принадлежит «ТНТ».

В кратчайшие сроки канал «упал» по возрастному рейтингу с 16+ до 0+, убрав из эфира большую часть контента «для взрослых». А пару месяцев назад эфирное время «Дома-2» сократили с 6 часов в сутки до 4 часов. Также после прихода Жарова в медиахолдинг начался «исход» из руководства телеканала «ТНТ» ключевых топ-менеджеров.

«Чрезвычайно низкие рейтинги»

По словам Солнцева, претензии со стороны органов власти были и раньше, но конфликт с властными структурами не единственная причина закрытия. Упреки из уст депутатов Госдумы РФ продюсер помнит еще со времен участия в телепроекте. И тогда о конце «телестройки» речи не шло.

«Я помню, что и сам "собачился" с депутатами на ток-шоу, разного калибра. Есть такая депутатка [речь идет о сенаторе Совфеда Елене Мизулиной - прим. ред], малопривлекательная в новизне своих депутатских видений, и она всячески пыталась "кусать" меня, "Дом-2"», — вспоминает бывший участник телепроекта.

Споры Солнцева с представителями парламента по принципиальным этическим вопросам продолжаются до сих пор: в июле нынешнего года он написал обращение все к той же Елене Мизулиной, опубликованное на сайте «Эха Москвы», где осудил попытку сенатора «лишить трансгендерных людей права на усыновление».

Собеседник ПС отметил, что он — «человек непьющий и некурящий», хоть его и порицали за участие в скандальном телепроекте. В защиту «Дома-2» Солнцев отмечает, что «под грязью можно понимать и те псевдо-патриотические ток-шоу, которые идут на каждом канале друг за дружкой».

«В любом случае, дело сделано [проект закрыт, — прим. ред.]. Конечно, к этому присовокупились низкие рейтинги «Дома-2». Чрезвычайно низкие рейтинги — с этим ничего нельзя было поделать. Эти рожи всем надоели», — заключил Солнцев.

Слова Солнцева о претензиях со стороны депутатов к телешоу косвенно подтверждают и в Госдуме — о том, как парламентарии на протяжении многих лет безуспешно боролись с «Домом-2», читайте в нашей статье.