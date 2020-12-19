Обнаружены новые источники воды для Севастополя

Новые подземные источники воды обнаружены в районе реки Бельбек в Севастополе, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Новые подземные источники воды обнаружены в районе реки Бельбек в Севастополе, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Их нашли благодаря геолоразведке в районе строительства нового водозабора на реке Бельбек. Разработать проектные решения, чтобы вода поступала и из новых источников, и из реки поручил вице-премьер в ходе онлайн-конференции во время церемонии пуска воды из Кадыковского карьера.

"Я прошу максимально сделать, чтобы к окончанию строительства у нас и подземная, и наземная часть была увязана", — заявил Марат Хуснуллин.

Скважины будут готовы к использованию к середине февраля, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. Севастополь сможет пройти засушливый период и решить проблему дефицита воды благодаря строительству нового водозабора и кампании по экономии ресурса в Чернореченском водохранилище, заявлял глава региона.