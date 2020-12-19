Лондон использует антироссийскую истерию для вмешательства в дела США

Британская газета The Times публикует антироссийские статьи, пытаясь навязать будущему американскому лидеру Джо Байдену жесткую позицию по отношению к РФ.

Британская газета The Times публикует антироссийские статьи, пытаясь навязать будущему американскому лидеру Джо Байдену жесткую позицию по отношению к РФ.

Авторы издания опубликовали материал, в котором утверждают, что Россия "совершала кибератаки" сразу на несколько американских ведомств: Госдеп США, Минюст и Пентагон. Журналисты обвинили Трампа в "мягкой политике" по отношению к Москве и выразили надежду, что Байден будет активнее бороться с "российской агрессией". В беседе с изданием "Слово и Дело" политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что действия Великобритании можно расценивать как прямое вмешательство во внутренние дела США.

Специалист подтвердил, что газета The Times в последнее время активизировалась, наполняя информационное пространство антироссийскими фейками. Издание словно призывает будущего главу Белого дома к более жесткой политике по отношению к России.