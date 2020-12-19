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17:07   19 Декабря 2020
Политика

Лондон использует антироссийскую истерию для вмешательства в дела США

Лондон использует антироссийскую истерию для вмешательства в дела США

Британская газета The Times публикует антироссийские статьи, пытаясь навязать будущему американскому лидеру Джо Байдену жесткую позицию по отношению к РФ.

Авторы издания опубликовали материал, в котором утверждают, что Россия "совершала кибератаки" сразу на несколько американских ведомств: Госдеп США, Минюст и Пентагон. Журналисты обвинили Трампа в "мягкой политике" по отношению к Москве и выразили надежду, что Байден будет активнее бороться с "российской агрессией". В беседе с изданием "Слово и Дело" политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что действия Великобритании можно расценивать как прямое вмешательство во внутренние дела США.

Специалист подтвердил, что газета The Times в последнее время активизировалась, наполняя информационное пространство антироссийскими фейками. Издание словно призывает будущего главу Белого дома к более жесткой политике по отношению к России.

"Это ни что иное, как попытки младшего союзника повлиять на решения своего старшего союзника", — подчеркнул Шаповалов.

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#россия #великобритания #сша

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