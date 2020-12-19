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16:50   19 Декабря 2020
Политика

Татьяна Навка выразила Путину благодарность за мужа

Татьяна Навка выразила Путину благодарность за мужа

Российская фигуристка Татьяна Навка назвала официального представителя президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова мужем "с золотыми руками".

Навка рассказала журналистам, какой Дмитрий Песков муж. Как сообщает Комсомольская правда, олимпийская чемпионка называет официального представителя Кремля человеком с золотыми руками, который может и в хозяйстве помочь, и прокатиться на коньках, и всегда поддержать.

"Спасибо Владимиру Путину за мужа. Дмитрий ходит на все мои спектакли, гордится мной. И меня поддерживает в сложные моменты", — поблагодарила российского лидера Татьяна Навка.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков состоят в браке больше пяти лет. Союз спортсменки и официального представителя президента РФ является одним из самых крепких в стране.

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#путин #песков #навка

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