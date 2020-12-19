Татьяна Навка выразила Путину благодарность за мужа

Российская фигуристка Татьяна Навка назвала официального представителя президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова мужем "с золотыми руками".

Российская фигуристка Татьяна Навка назвала официального представителя президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова мужем "с золотыми руками".

Навка рассказала журналистам, какой Дмитрий Песков муж. Как сообщает Комсомольская правда, олимпийская чемпионка называет официального представителя Кремля человеком с золотыми руками, который может и в хозяйстве помочь, и прокатиться на коньках, и всегда поддержать.

"Спасибо Владимиру Путину за мужа. Дмитрий ходит на все мои спектакли, гордится мной. И меня поддерживает в сложные моменты", — поблагодарила российского лидера Татьяна Навка.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков состоят в браке больше пяти лет. Союз спортсменки и официального представителя президента РФ является одним из самых крепких в стране.