Решение США закрыть генконсульство в РФ основано на политических интересах, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Решение США закрыть генконсульство в РФ основано на политических интересах, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Американский Госдеп ранее сообщил, что намерен закрыть ряд диппредставительств в России, чтобы сэкономить средства. По словам российского политика, у Соединенных Штатов есть проблемы с бюджетом, они способны выделить 3,2 млн долларов. Пушков считает, что подобные действия Вашингтона основаны на политических интересах. США перешли к холодной войне против России, заключил сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее Алексей Пушков заявил, что попытки действующего президента США Дональда Трампа оспорить итоги выборов имеют высокое политическое значение.