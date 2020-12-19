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16:34   19 Декабря 2020
Политика

Пушков назвал закрытие консульств США в РФ подготовкой к холодной войне

Пушков назвал закрытие консульств США в РФ подготовкой к холодной войне

Решение США закрыть генконсульство в РФ основано на политических интересах, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Американский Госдеп ранее сообщил, что намерен закрыть ряд диппредставительств в России, чтобы сэкономить средства. По словам российского политика, у Соединенных Штатов есть проблемы с бюджетом, они способны выделить 3,2 млн долларов. Пушков считает, что подобные действия Вашингтона основаны на политических интересах. США перешли к холодной войне против России, заключил сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее Алексей Пушков заявил, что попытки действующего президента США Дональда Трампа оспорить итоги выборов имеют высокое политическое значение.

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#россия #сша #пушков

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