Тиньков заявил о полной ремиссии после пересадки костного мозга

Российский бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что в его истории болезни наступила полная ремиссия. Однако впереди его ждут еще несколько месяцев восстановления.

Российский бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что в его истории болезни наступила полная ремиссия. Однако впереди его ждут еще несколько месяцев восстановления.

После операции по пересадке костного мозга у основателя группы "Тинькофф" на молекулярном уровне исчезли признаки заболевания. Еще весной он заявил, что болен лейкемией и борется за жизнь. Летом стало известно, что Тинькову будут делать пересадку костного мозга.

Недавно он объяснил, что полное выздоровление прогнозируется к лету следующего года. Сегодня Тиньков получил результаты молекулярного анализа, это самый важный тест. Он показал полную ремиссию, написал бизнесмен в своем аккаунте в Instagram.