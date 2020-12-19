Новая партия истребителей F-35 прибыла на авиабазу США на Аляске

Количество истребителей F-35A на американской авиабазе на Аляске было увеличено до 20, рассказали в ВВС США.

Количество истребителей F-35A на американской авиабазе на Аляске было увеличено до 20, рассказали в ВВС США.

Очередная партия новейших истребителей прибыла на базу Эйлсон, которая располагается на Аляске, отметила представитель авиабазы Кейли Дюбуа. По ее словам, на объект было доставлено еще пять крылатых машин. На текущий момент количество F-35A на базе достигло двух десятков единиц, однако в ближайшем будущем авиапарк будет расширяться, добавила Дюбуа.

"Мы продолжаем наращивать наш состав. К концу 2021 года на базе у нас будут все 54 истребителя", — говорится в сообщении представителя авиабазы.

Военное руководство планирует передислоцировать на Аляску следующую партию F-35A к апрелю следующего года. Переброшенным самолетам предстоит войти в состав 335-й и 336-й эскадрилий, которые получат по 27 истребителей.