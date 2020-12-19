Санки на колесиках и Санта в маске. Ялта ждет россиян на новогодние праздники

Корреспондент «Политики Сегодня» побывала на торжественном открытии ялтинской елки и прочувствовала атмосферу города перед предстоящими январскими каникулами.

Шесть градусов тепла, пасмурно, мелкий дождь как из пульверизатора — сегодня в Ялте торжественно открывают новогоднюю елку. Курорт вошел в топ городов, где россияне мечтают встретить 2021 год.

Администрация к приезду туристов старается сделать набережную максимально «инстагеничной»: арт-объекты, гирлянды и другие атрибуты праздника расставлены и развешаны вдоль моря, даже чайки летают с особым энтузиазмом.

Но вот с официальным открытием елки, которое было растиражировано в СМИ, какие-то трудности. Зеленая красавица на месте, детки бегают гурьбой, взрослые (в том числе, мужчины!) застенчиво фотографируются на фоне, но из обещанных аниматоров — никого. Разве что черная собака, наворачивающая круги вокруг искусственного хвойного дерева.

Причиной отсутствующих фанфар, вероятно, послужил начавшийся дождь. Но расстраиваться крымчанам не приходится, ведь именно живительная влага — заветное новогоднее желание ялтинцев, которым приходится пользоваться водой только шесть часов в день. И то с перебоями. В связи с этим особенно страдает общепит, который, предвидя увеличение потока, закупает и встраивает массивные канистры с водой в свои экс- и интерьеры. По словам владельцев баров, городские власти, несмотря на пандемию и «водные» трудности, малый и средний бизнес не поддерживают — наоборот, в связи с вводимыми ограничениями усиливает контроль, так что полицейский в ялтинском кабаке — частый гость.

Тем не менее предприниматели не отчаиваются и стараются с шуткой относиться к происходящему. Например, ставят у входа забавного Санту с медицинской маской. Правда, учитывая лужи вокруг, новогоднего настроения резиновый старик в красном костюме не делает.

«Это ненормальная погода для зимы? Где снег?» — возмущаются приезжие девушки в дождевиках.

От местных подобных жалоб не слышно: к теплу декабря обитатели юга России привыкли, а если и хотят поразглядывать снежинки — поднимаются на гору Ай-Петри. Из развлечений гостям полуострова останется то же самое: массовые мероприятия с 20 декабря в Крыму запрещены. Корпоративы пришлось отгулять до, да и детский городской праздник в Ялте перенесли на последний санкционированный день — 19 декабря. Промоутеры ходят с карамельными леденцами и поздравляют малышей не с Новым годом, а с праздником Святого Николая. Выходит, не только зима в Крыму европейская.

Кстати, расплачиваться за новогодний уикенд прибывшим с «материка» тоже придется по курсу заграницы: отельеры поднимают цены на 50-250%. Видимо, январские праздники — единственная возможность заработать до начала сезона отпусков. Суточная стоимость номера и ажиотаж сравнимы с августом и, по словам местных представителей сферы туризма, на 30% выше, чем в прошлом декабре. Специалист по недвижимости местной компании UBK RENT Владислав Антонов рассказывает, что уже сейчас номерной фонд его компании заполнен на 80%.

«Звонят, уточняют все детали, чтобы дети не жаловались, что шумит ремонт или холодно зимой», — делится основными запросами семейных туристов крымчанин.

Учитывают путешественники и проблемы полуострова с водоснабжением: чтобы не упасть в грязь лицом, отели устанавливают специальные резервуары.

Предновогодняя Ялта вообще, как тигр, замерла в готовности совершить «прыжок на жертву»: таксисты обсуждают повышение цен на перевозки, уличные музыканты предвкушают появление щедрых слушателей. А главный герой праздника на центральной городской площади неожиданно в мотоцикле с коляской. Как будто готов умчать куда-нибудь, где пейзажи привычнее. Правда, это ему вряд ли удастся.

«Я Деда Мороза оседлала», — кричит озорная дошкольница.

Для малышек, как эта, курорт открыл выставку новогодних игрушек в Ялтинском историко-литературном музее и обещает проводить мастер-классы в праздники, а с 1 января дети смогут покататься на санках на колесиках — такое вот приспособление к теплой крымской зиме.