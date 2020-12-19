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15:56   19 Декабря 2020
Экономика

Эксперт объяснила, как кредитная история может повлиять на трудоустройство

Эксперт объяснила, как кредитная история может повлиять на трудоустройство

Российские компании стали внимательней при выборе сотрудников и теперь обращают внимание даже на кредитные истории соискателей вакансий, следует из опроса SuperJob.

Руководитель отдела по работе с молодежью Национального родительского комитета Александра Сметана в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, что сейчас работодателям стало важно контролировать свой бюджет, в связи с чем они пристальней смотрят на будущих сотрудников.

По словам специалиста, работодатели обращают внимание на кредитную историю, чтобы понять степень ответственности человека. Кроме того, если у соискателя много кредитов или ипотека, то и мотивация для качественной работы будет выше, добавила Сметана.

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#трудоустройство #работодатели #рынок труда #кредитная история

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