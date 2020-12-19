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15:54   19 Декабря 2020
Политика

Представитель Кремля рассказал о сложной работе Путина

Представитель Кремля рассказал о сложной работе Путина

Работа у президента РФ Владимира Путина неспокойная и сложная, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У Пескова спросили, какой день для Путина был самым трудным и нервным в уходящем 2020 году. Представитель Кремля уточнил, что на этот вопрос сложно ответить, потому что у главы государства в целом непростая работа, передает канал "Россия-1".

"Да я не думаю, что он сам ответит на этот вопрос", — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что весь 2020 год был наполнен нестандартными новостями.

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#россия #путин #песков #кремль

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