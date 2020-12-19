Представитель Кремля рассказал о сложной работе Путина

Работа у президента РФ Владимира Путина неспокойная и сложная, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Работа у президента РФ Владимира Путина неспокойная и сложная, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У Пескова спросили, какой день для Путина был самым трудным и нервным в уходящем 2020 году. Представитель Кремля уточнил, что на этот вопрос сложно ответить, потому что у главы государства в целом непростая работа, передает канал "Россия-1".

"Да я не думаю, что он сам ответит на этот вопрос", — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что весь 2020 год был наполнен нестандартными новостями.