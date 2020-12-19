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15:48   19 Декабря 2020
Общество

Писатель Арбитман скончался от коронавируса

Писатель Арбитман скончался от коронавируса

Фантаст Роман Арбитман скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщили на странице международного телекинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания".

Причиной кончины писателя стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Арбитмана, известного под псевдонимом Лев Гурский, не стало в возрасте 58 лет. Информацию о его кончине подтвердил литературный критик Александр Архангельский.

Работы фантаста были востребованными. Так, в 1999 году по его роману "Перемена мест" был снят сериал "Досье детектива Дубровского". Его последняя книга была презентована в октябре 2020 году. Она называется "Министерство справедливости".

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#смерть #коронавирус #Арбитман

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