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15:31   19 Декабря 2020
Политика

Власти Севастополя наладили подачу воды из Кадыковского карьера

Власти Севастополя наладили подачу воды из Кадыковского карьера

Проблема водоснабжения Севастополя решится с помощью Кадыковского карьера. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Градоначальник рассказал о поступлении 15 тысяч кубометров воды в городскую систему. По словам Развожаева, это позволит ограничить потребление ресурса с Чернореченского водохранилища. Благодаря запуску резервных источников, жители города продержаться до марта без ограничений подачи воды.

Ранее президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что правительство решит вопрос с водоснабжением полуострова. Власти не будут на этом экономить, заключил российский лидер.

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#россия #крым #воды #развожаев

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