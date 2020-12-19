Власти Севастополя наладили подачу воды из Кадыковского карьера

Проблема водоснабжения Севастополя решится с помощью Кадыковского карьера. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Проблема водоснабжения Севастополя решится с помощью Кадыковского карьера. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Градоначальник рассказал о поступлении 15 тысяч кубометров воды в городскую систему. По словам Развожаева, это позволит ограничить потребление ресурса с Чернореченского водохранилища. Благодаря запуску резервных источников, жители города продержаться до марта без ограничений подачи воды.

Ранее президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что правительство решит вопрос с водоснабжением полуострова. Власти не будут на этом экономить, заключил российский лидер.