Россия является "арбитром" Карабаха, нацеленным на восстановления мира в регионе, считает руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Россия является "арбитром" Карабаха, нацеленным на восстановления мира в регионе, считает руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Военное руководство РФ направило в Нагорный Карабах миротворческий контингент в соответствии с подписанным в ночь на 10 ноября российским и азербайджанским лидерами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, а также главой армянского правительства Николом Пашиняном соглашением о прекращении огня в регионе.

Документ предполагает также и другие условия перемирия, к примеру, передачу под контроль Баку рада районов Карабаха, однако армянское руководство не донесло до населения и добровольческих формирований все нюансы соглашения, пишет Яррик в материале для Федерального агентства новостей. Подобная политика привела к стычкам добровольцев с азербайджанскими военными и волнениям среди мирных жителей. Ереван же решил переложить на плечи миротворцев ВС РФ всю ответственность за это.

Миротворческие силы РФ выступают в роли "арбитра", поддерживая порядок в своей зоне ответственности, способствуя переходу региона к мирной жизни. Подобная деятельность является ключевым элементом российского участия в урегулировании ситуации и установлении мира в Карабахе.