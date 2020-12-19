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14:55   19 Декабря 2020
Политика

Елисейский дворец рассказал о самочувствии заболевшего COVID-19 Макрона

Елисейский дворец рассказал о самочувствии заболевшего COVID-19 Макрона

Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона оценивается как стабильное. О его самочувствии рассказали в пресс-службе Елисейского дворца.

Политик получил положительный результат теста на коронавирус утром 19 декабря. Он ушел на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно. Глава государства чувствует себя плохо: он страдает от кашля, ломоты в теле и усталости. Однако пока не отказался от выполнения обязанностей.

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#франция #макрон #коронавирус

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