Елисейский дворец рассказал о самочувствии заболевшего COVID-19 Макрона

Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона оценивается как стабильное. О его самочувствии рассказали в пресс-службе Елисейского дворца.

Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона оценивается как стабильное. О его самочувствии рассказали в пресс-службе Елисейского дворца.

Политик получил положительный результат теста на коронавирус утром 19 декабря. Он ушел на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно. Глава государства чувствует себя плохо: он страдает от кашля, ломоты в теле и усталости. Однако пока не отказался от выполнения обязанностей.