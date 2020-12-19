Украинский экономист предсказал роспуск Верховной рады

Настроение в украинском обществе может спровоцировать серьезные проблемы для руководства страны.

Настроение в украинском обществе может спровоцировать серьезные проблемы для руководства страны.

Такое заявление в эфире местного телеканала сделал вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.

"Что касается парламента, то времени у него осталось где-то до весны. Весной начнутся процессы неуправляемые. Люди устали жить в том состоянии, в котором они находятся", — заявил он.

По мнению Пешко, весной в стране начнутся необратимые процессы, которые заставят президента Владимира Зеленского распустить парламент и правительство. Эти перестановки могут дать результат, если люди выберут депутатов, которые действительно будут делать что-то полезное для государства.