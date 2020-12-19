Кедми рассказал, стоит ли ждать обострения конфликта в Карабахе в 2021 году

Ситуация в Нагорном Карабахе будет оставаться стабильной до тех пор, пока в регионе находятся российские миротворцы. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Ситуация в Нагорном Карабахе будет оставаться стабильной до тех пор, пока в регионе находятся российские миротворцы. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

По его словам, в Нагорном Карабахе сохраняется перемирие благодаря усилиям российских военных, которые тщательно следят за соблюдением режима прекращения огня всеми сторонами конфликта, передает "НьюИнформ".

"Пока там будет находиться российская армия, не будет никаких вооруженных действий ни с одной стороны!" — подчеркнул Кедми.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана при посредничестве России подписали соглашение о прекращении огня на территории Нагорно-Карабахской Республики, где с 27 сентября продолжались масштабные боевые действия. В рамках соглашения в регионе были размещены российские миротворцы.

12 декабря в Гадрутском районе Нагорного Карабаха было зафиксировано первое нарушение режима прекращения огня. Позднее стало известно, что российские военные прибыли в населенные пункты Хцаберд и Хин Тахер, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.