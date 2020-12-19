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13:42   19 Декабря 2020
Политика

Европа призвала Турцию соблюдать оружейное эмбарго ООН по Ливии

Европа призвала Турцию соблюдать оружейное эмбарго ООН по Ливии

Евросоюз осуждает поставки оружия и военной техники из Турции бандформированиям Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Позицию ЕС по этому вопросу озвучил представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что военные грузы из Турции поступают на авиабазу Аль-Ватыя и в Мисурату. В начале декабря на территорию, контролируемую ПНС, были переброшены турецкие истребители F-16.

Боррель подчеркнул, что турецкое руководство нарушает оружейное эмбарго Совета Безопасности ООН по Ливии. Он обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом прекратить противозаконную деятельность в этом регионе.

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#ес #турция #ливия

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