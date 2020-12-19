BadComedian порассуждал о воплощении Валентина Гафта на экране

Ведущий YouTube-канала BadComedian, блогер Евгений Баженов порассуждал, кто мог бы воплотить на экране легендарного актера Валентина Гафта.

Ведущий YouTube-канала BadComedian, блогер Евгений Баженов порассуждал, кто мог бы воплотить на экране легендарного актера Валентина Гафта.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт всегда славился остроумием и ироничными высказываниями. Однажды он сказал: "Умереть не страшно. Страшно, что о тебе снимут фильм и тебя сыграет Безруков".

Блогер Евгений Баженов, рассуждая о том, кто мог бы сыграть покойного Гафта, отметил, что актер был уникальной личностью, которую сложно воплотить на экране. По словам Баженова, потребуется очень кропотливая работа, чтобы подобрать подходящего кандидата на роль Валентина Гафта.

"Сергей Безруков, мне кажется, актер талантливый, но он визуально не подходит под образ и настроение Валентина Гафта. Гафт совершенно иной", — объяснил блогер в интервью Nation News.

Сергей Безруков не раз за свою карьеру исполнял легендарных личностей. По мнению Баженова, его воплощение Владимира Высоцкого строится только на маске – визуальной похожести, без которой он не попадает в образ знаменитого барда. Гафт, как считает блогер, в своем знаменитом высказывании о Безрукове имел в виду именно это — внешнее копирование без попадания в самую суть человека.