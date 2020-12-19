Собянин признался, какие решения стали самыми сложными в пандемию

Наиболее трудными в период распространения COVID-19 оказались решения не по введению ограничений в Москве, а по их снятию. Об этом в субботу рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Наиболее трудными в период распространения COVID-19 оказались решения не по введению ограничений в Москве, а по их снятию. Об этом в субботу рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Соответствующее заявление он сделал в интервью для фильма журналистки Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1". Собянин также объяснил, почему последнее далось тяжелее. Он отметил, что при введении строгих мер власти стремились обеспечить защиту населения от инфекции.

"А когда ты снимаешь ограничения, ты берешь на себя ответственность, что если завтра начнутся массовые заболевания, то ты теперь виноват", — сказал мэр.

Собянин добавил, что избегать принятия решений об отмене тех или иных ограничений было нельзя. Как только заболеваемость становилась ниже, было важно открывать секторы экономики и давать людям возможность нормально жить.

По последним данным, в Москве насчитывается 728 637 случаев коронавируса, из которых 6459 выявлены за последние сутки. Справиться с инфекцией за весь период эпидемии в городе смогли 562 953 человека, 10 317 скончались.