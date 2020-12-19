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12:50   19 Декабря 2020
Общество

Минздрав РФ планирует привить от коронавируса 60% взрослого населения

Минздрав РФ планирует привить от коронавируса 60% взрослого населения

Вакцинировать от коронавируса планируется 60% взрослого населения России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Промышленные предприятия России готовы удовлетворить потребности страны в необходимом объеме вакцины от COVID-19, добавил Мурашко. Минздрав намерен привить от коронавируса 60% взрослого населения.

Во всех регионах России началась массовая вакцинация против COVID-19. Первыми прививаются социальные и медицинские работники, а также учителя. В Москве с 21 декабря на вакцинацию смогут записаться работники транспорта, промышленности, энергетики и представители СМИ.

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#вакцина #коронавирус #Мурашко

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